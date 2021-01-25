  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков

55-летний украинский певец Виктор Павлик признался, что раньше в их отношениях с 26-летней супругой Екатериной Репяховой было больше недоразумений, чем сейчас.

55-летний украинский певец Виктор Павлик заявил, что 26-летняя жена Екатерина Репяхова понимает его с полувзгляда. Об этом он рассказал в интервью, которое 24 января вышло в эфире телеканала "ПравдаТУТ".

"У нас очень большая разница в возрасте – почти 30 лет, но в мире есть много примеров таких браков. Ну и возраст абсолютно ни при чем, если у нас хорошие отношения, если между нами есть любовь и у нас все классно. Катя меня понимает с полувзгляда, а не то что с полуслова. И она знает, что мне лучше сказать, где уступить", – сообщил певец.

Павлик признался, что раньше между ними было больше недоразумений, чем сейчас.

"Она заметно мне уступает. Несмотря на то, что очень молодая и юная, она очень умная", – подытожил Павлик.

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Комментарий Павлика можно послушать, начиная с 31.00. Видео: ПравдаТУТ / YouTube

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне, а на осень запланирована торжественная свадебная церемония.

Для избранницы артиста это будет первый ребенок. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.