"Папы, которого любила, давно нет". Жена Павлика рассказала о своем отце

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что ее отец "себя потерял".

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 15 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, заявила, что не общается со своим отцом.

Она предположила, что он сейчас может жить в Днепре, и показала подписчикам его фото.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

"Но папы, которого я любила, давно нет. Он потерял себя, к сожалению", – написала жена Павлика.





Скриншот: repyahovakate / Instagram

Репяхова родилась 13 августа 1994 года в городе Днепропетровск. Ее мать – Лариса Репяхова. После окончания школы Екатерина Репяхова переехала жить и учиться в Киев. В ноябре 2015 года познакомилась с Павликом, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне, а на осень запланирована торжественная свадебная церемония.

Для избранницы артиста это будет первый ребенок. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.