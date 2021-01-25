"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что большая часть концертных костюмов ее мужа хранится в квартире, где проживает его экс-жена Лариса Созаева.

Репяхова: У меня в жизни все обустроено так, что я могу завтра жить без Виктора точно так же, как живу с Виктором Фото: repyahovakate / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик помогает экс-супруге Ларисе Созаевой выплачивать кредит за квартиру. Об этом в интервью, которое 25 января вышло в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина", рассказала жена артиста Екатерина Репяхова.

"Он сильно чувствует свою и вину, и ответственность. Есть кредит. Я считаю: все, что касается кредита, – если он его взял 15 лет назад, пообещал, то должен свое слово сдержать. Все, что касается других вопросов, считаю, человек должен учиться жить самостоятельно только потому, что Виктор не вечный. У меня в жизни все обустроено так, что я могу завтра жить без Виктора точно так же, как живу с Виктором", – заявила супруга артиста.

Репяхова подчеркнула, что при этом 90% концертного гардероба Павлика хранится в квартире Созаевой.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы он все оттуда забрал", – подытожила супруга артиста.

Описывая финансовое состояние своей семьи, Репяхова отметила, что они с Павликом находятся "в жестком минусе", а в настоящее время проживают в двухкомнатной квартире.

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является Созаева, торжество было отложено.

10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне, а на осень запланирована торжественная свадебная церемония.

Для избранницы артиста это будет первый ребенок. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

В январе 2021 года экс-жена Павлика Созаева заявила, что ей было тяжело 25 лет жить в браке с артистом, но от развода ее удерживал ребенок и ответственность.