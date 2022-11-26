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26 ноября, 2022
 
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"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной

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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Фото: president.gov.ua

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко заявила, что хотела бы вызвать на дуэль людей, которые за ее и мужа спинами "льют грязь", а при встрече улыбаются и здороваются. Об этом она написала 24 ноября в Instagram Stories.

"В последнее время весело наблюдать за людьми, которые лили грязь за моей и мужа спиной, а потом в реальной жизни подходят с улыбкой и приветствиями", – написала она.

Катерина Прокопенко отметила, что у нее очень хорошая "память на физиономии" и в мире справедливости она бы вызвала таких людей на дуэль, чтобы они ответили за свои "разговоры". 

"Но не уверена, что у этих персоналий есть хотя бы грамм реальной смелости, – добавила жена Прокопенко. – Да и драгоценное время не стоит того, чтобы быть использованным на грязных невежд".

Катерина Прокопенко не стала называть имена людей, которым адресовала публикацию.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из плена. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

Теги: Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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