"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной

"В последнее время весело наблюдать за людьми, которые лили грязь за моей и мужа спиной, а потом в реальной жизни подходят с улыбкой и приветствиями", – написала она.
Катерина Прокопенко отметила, что у нее очень хорошая "память на физиономии" и в мире справедливости она бы вызвала таких людей на дуэль, чтобы они ответили за свои "разговоры".
"Но не уверена, что у этих персоналий есть хотя бы грамм реальной смелости, – добавила жена Прокопенко. – Да и драгоценное время не стоит того, чтобы быть использованным на грязных невежд".
Катерина Прокопенко не стала называть имена людей, которым адресовала публикацию.
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.
21 сентября Прокопенко освободили из плена. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.
4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.