"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году Фото: president.gov.ua

"В последнее время весело наблюдать за людьми, которые лили грязь за моей и мужа спиной, а потом в реальной жизни подходят с улыбкой и приветствиями", – написала она.

Катерина Прокопенко отметила, что у нее очень хорошая "память на физиономии" и в мире справедливости она бы вызвала таких людей на дуэль, чтобы они ответили за свои "разговоры".

"Но не уверена, что у этих персоналий есть хотя бы грамм реальной смелости, – добавила жена Прокопенко. – Да и драгоценное время не стоит того, чтобы быть использованным на грязных невежд".

Катерина Прокопенко не стала называть имена людей, которым адресовала публикацию.