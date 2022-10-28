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28 октября, 2022
 
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"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега

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Прокопенко: Уже в эту субботу спортивный ивент, который наши девочки из Ассоциации старательно готовили
Прокопенко: Уже в эту субботу спортивный ивент, который наши девочки из Ассоциации старательно готовили
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, подполковника Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 27 октября в Instagram обратилась к украинцам с призывом принять участие в благотворительном спортивном мероприятии в поддержку семей защитников "Азовстали".

"Уже в эту субботу спортивный ивент, который наши девочки из Ассоциации старательно готовили,  сказала Прокопенко. – Если ты не придешь, мы приедем к тебе, наденем кроссы и потащим тебя на забег".

"Давай-давай, регистрируйся, лентяй", – добавила она в подписи к ролику.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

После этого Прокопенко разместила видео, в котором запечатлена с усами.

"Отговорки не принимаются", – подытожила она.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Контекст:

Спортивное мероприятие "Идея нации" в поддержку находящихся в плену защитников "Азовстали" состоится 29 октября в киевском Urban Park.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте azovstal-sportsday.online, сделав благотворительный взнос. Собранные средства в полном объеме будут переведены в поддержку семей защитников "Азовстали". 

Программа мероприятия включает в себя несколько видов спортивных активностей, включая бег и мастер-классы.  Акция начнется в 12.00 и продлится до 17.00. Все участники получат памятные призы.

Теги: Азовсталь, благотворительность, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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