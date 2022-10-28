"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега

"Уже в эту субботу спортивный ивент, который наши девочки из Ассоциации старательно готовили, – сказала Прокопенко. – Если ты не придешь, мы приедем к тебе, наденем кроссы и потащим тебя на забег".
"Давай-давай, регистрируйся, лентяй", – добавила она в подписи к ролику.
После этого Прокопенко разместила видео, в котором запечатлена с усами.
"Отговорки не принимаются", – подытожила она.
Спортивное мероприятие "Идея нации" в поддержку находящихся в плену защитников "Азовстали" состоится 29 октября в киевском Urban Park.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте azovstal-sportsday.online, сделав благотворительный взнос. Собранные средства в полном объеме будут переведены в поддержку семей защитников "Азовстали".
Программа мероприятия включает в себя несколько видов спортивных активностей, включая бег и мастер-классы. Акция начнется в 12.00 и продлится до 17.00. Все участники получат памятные призы.