"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега

Прокопенко: Уже в эту субботу спортивный ивент, который наши девочки из Ассоциации старательно готовили Фото: vazhlyva.project / Instagram

"Уже в эту субботу спортивный ивент, который наши девочки из Ассоциации старательно готовили, – сказала Прокопенко. – Если ты не придешь, мы приедем к тебе, наденем кроссы и потащим тебя на забег".

"Давай-давай, регистрируйся, лентяй", – добавила она в подписи к ролику.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

После этого Прокопенко разместила видео, в котором запечатлена с усами.

"Отговорки не принимаются", – подытожила она.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram