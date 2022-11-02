Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет

"Сохраняй свое сердце теплым и ярким", – написала она.

На рисунке Прокопенко запечатлена в профиль в лесу. На уровне ее груди – горящий символ трезубца.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.

21 сентября ее мужа Дениса Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

По словам Катерины Прокопенко, наибольшее желание ее мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой из плена.