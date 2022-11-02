Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2022
 
Новости

Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Катерина Прокопенко: Сохраняй свое сердце теплым и ярким
Катерина Прокопенко: Сохраняй свое сердце теплым и ярким
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 1 ноября разместила в Instagram иллюстрацию, где изобразила себя среди ночного пейзажа.

"Сохраняй свое сердце теплым и ярким", – написала она.

На рисунке Прокопенко запечатлена в профиль в лесу. На уровне ее груди – горящий символ трезубца.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.

21 сентября ее мужа Дениса Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

По словам Катерины Прокопенко, наибольшее желание ее мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой из плена.

Теги: Украина, война, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
"Ты отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме
"Ты – отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме
Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ
Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ
36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света
36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 