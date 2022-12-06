Зеленский приехал в Славянск и поздравил ВСУ с Днем украинской армии

"От всего сердца и от имени Украины я поздравляю вас с большим праздником, с Днем Вооруженных сил Украины... Дорогие защитники! Три десятилетия, восемь лет, девять месяцев, 285 дней вы обороняете наше государство. И днем и ночью, в мороз, в будни и в праздники, каждый день всегда мы будем помнить о вашем подвиге", – сказал президент.

Зеленский добавил, что сегодня на только День ВСУ, но и год ВСУ, время ВСУ.

"Кто-то называл себя второй армией мира. Все видят, у кого первое место. Все видят вашу мощь, ваше умение, ваши стандарты. Я благодарю ваших родителей, они воспитали настоящих героев. Я благодарю ваших жен, мужей, детей – они ждут героев. Вся Украина ждет вас, верит в вас и помогает вам. Спасибо вам. Мы обязательно будем отмечать День ВСУ на свободной земле, под мирным небом в центре нашей столицы на Майдане Незалежности", – отметил он.