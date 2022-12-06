ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Во-первых, праздник". В Воздушных силах Украины предупредили, что Россия может нанести новый ракетный удар уже сегодня

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игнат предупреждает, что оккупанты могут попытаться ракетным ударом испортить праздник День ВСУ
Игнат предупреждает, что оккупанты могут попытаться ракетным ударом испортить праздник – День ВСУ
Фото: mediacentr.org.ua

Российские военные могут повторить ракетный удар по Украине 6 декабря. Такое мнение спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат выразил 6 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Во-первых, праздник [День Вооруженных сил Украины]. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10−11 октября, 17−18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньшие, но все-таки наносили", – отметил он.

Спикер подчеркнул, что ВС ВСУ готовы к такому сценарию. Он призвал украинцев не забывать об угрозе и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Нужно быть к этому готовыми. Вся нация украинская должна жить в таких реалиях, без всякой паники, с холодным умом. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего – защищать граждан, свое государство", – сказал спикер ВС ВСУ.

5 декабря в эфире телемарафона Игнат отметил также, что, несмотря на взрывы на аэродромах стратегической авиации, у российских войск все еще достаточно самолетов для нанесения ударов по Украине.

"Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, и их довольно-таки в РФ еще много. Речь идет о десятках, поэтому говорить, что они не смогут наносить удары, тоже нельзя. Аэродром большой, ущерб самому аэродрому, думаю, минимальный. Но тревожный для них сигнал”, – рассказал Игнат, добавив, что у врага есть не только Ту-95, но и Ту-160.

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области. По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Энергетики сразу после атаки приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы будут продолжаться всю ночь, сообщили в компании ДТЭК. В "Укрэнерго" пообещали стабилизировать энергосистему Украины в течение одного-двух дней. Там добавили, что, судя по географии ударов, оккупантов консультировали российские энергетики.

Теги: Россия, Украина, взрыв, энергетика, самолет, военные, авиация, Вооруженные силы Украины, аэродром, ПВО, электроэнергия, самолеты, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, удары, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, энергосистема, российские военные, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Ротару отреагировала на успехи ВСУ
Ротару отреагировала на успехи ВСУ
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"
"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (134396)
2
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (74363)
3
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (44441)
4
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (35135)
5
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (31512)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (29951)
7
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (27348)
8
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте (25142)
 
 
 
 