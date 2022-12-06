"Во-первых, праздник". В Воздушных силах Украины предупредили, что Россия может нанести новый ракетный удар уже сегодня

"Во-первых, праздник [День Вооруженных сил Украины]. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10−11 октября, 17−18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньшие, но все-таки наносили", – отметил он.
Спикер подчеркнул, что ВС ВСУ готовы к такому сценарию. Он призвал украинцев не забывать об угрозе и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Нужно быть к этому готовыми. Вся нация украинская должна жить в таких реалиях, без всякой паники, с холодным умом. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего – защищать граждан, свое государство", – сказал спикер ВС ВСУ.
5 декабря в эфире телемарафона Игнат отметил также, что, несмотря на взрывы на аэродромах стратегической авиации, у российских войск все еще достаточно самолетов для нанесения ударов по Украине.
"Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, и их довольно-таки в РФ еще много. Речь идет о десятках, поэтому говорить, что они не смогут наносить удары, тоже нельзя. Аэродром большой, ущерб самому аэродрому, думаю, минимальный. Но тревожный для них сигнал”, – рассказал Игнат, добавив, что у врага есть не только Ту-95, но и Ту-160.
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области. По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.
Энергетики сразу после атаки приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы будут продолжаться всю ночь, сообщили в компании ДТЭК. В "Укрэнерго" пообещали стабилизировать энергосистему Украины в течение одного-двух дней. Там добавили, что, судя по географии ударов, оккупантов консультировали российские энергетики.