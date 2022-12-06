"Во-первых, праздник". В Воздушных силах Украины предупредили, что Россия может нанести новый ракетный удар уже сегодня

"Во-первых, праздник [День Вооруженных сил Украины]. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10−11 октября, 17−18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньшие, но все-таки наносили", – отметил он.

Спикер подчеркнул, что ВС ВСУ готовы к такому сценарию. Он призвал украинцев не забывать об угрозе и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Нужно быть к этому готовыми. Вся нация украинская должна жить в таких реалиях, без всякой паники, с холодным умом. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего – защищать граждан, свое государство", – сказал спикер ВС ВСУ.

5 декабря в эфире телемарафона Игнат отметил также, что, несмотря на взрывы на аэродромах стратегической авиации, у российских войск все еще достаточно самолетов для нанесения ударов по Украине.

"Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, и их довольно-таки в РФ еще много. Речь идет о десятках, поэтому говорить, что они не смогут наносить удары, тоже нельзя. Аэродром большой, ущерб самому аэродрому, думаю, минимальный. Но тревожный для них сигнал”, – рассказал Игнат, добавив, что у врага есть не только Ту-95, но и Ту-160.