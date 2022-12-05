Энергетики приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы будут продолжаться всю ночь – ДТЭК

Дмитрий Сахарук: Нам очень повезло, что так хорошо сработала ПВО – 60 из 70 ракет – это хороший результат, было бы гораздо хуже, если бы наши ВСУ не творили такие чудеса Скриншот: Факти ICTV / YouTube

"Сейчас ситуация сложная, хотя и контролируемая. Это уже восьмая волна обстрелов. У нас проблема с тем, что действительно было попадание в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Нам очень повезло, что так хорошо сработала ПВО – 60 из 70 ракет – это хороший результат, было бы гораздо хуже, если бы наши ВСУ не творили такие чудеса", – заявил Сахарук.

В результате обстрелов почти по всем регионам Украины проводятся аварийные отключения для стабилизации системы.

"Энергетики приступили к устранению повреждений, ночью работы будут продолжаться. Постараемся сделать так, чтобы как можно скорее вернуться к графикам стабилизационных отключений, чтобы прекратить аварийные отключения", – заявил исполнительный директор ДТЭК.

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