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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы будут продолжаться всю ночь – ДТЭК

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Дмитрий Сахарук: Нам очень повезло, что так хорошо сработала ПВО 60 из 70 ракет это хороший результат, было бы гораздо хуже, если бы наши ВСУ не творили такие чудеса
Дмитрий Сахарук: Нам очень повезло, что так хорошо сработала ПВО – 60 из 70 ракет – это хороший результат, было бы гораздо хуже, если бы наши ВСУ не творили такие чудеса
Скриншот: Факти ICTV / YouTube

Аварийные бригады энергетиков приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал ICTV, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Сейчас ситуация сложная, хотя и контролируемая. Это уже восьмая волна обстрелов. У нас проблема с тем, что действительно было попадание в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Нам очень повезло, что так хорошо сработала ПВО – 60 из 70 ракет – это хороший результат, было бы гораздо хуже, если бы наши ВСУ не творили такие чудеса", – заявил Сахарук.

В результате обстрелов почти по всем регионам Украины проводятся аварийные отключения для стабилизации системы.

"Энергетики приступили к устранению повреждений, ночью работы будут продолжаться. Постараемся сделать так, чтобы как можно скорее вернуться к графикам стабилизационных отключений, чтобы прекратить аварийные отключения", – заявил исполнительный директор ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области.

Теги: энергетика, Укрэнерго, ПВО, ДТЭК, электроснабжение, ВСУ, война России против Украины, Дмитрий Сахарук
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