По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России – "Укрэнерго"

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
"Пока ситуация сложная, но контролируемая… Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе, – говорится в сообщении. – Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений".
В НЭК отметили, что энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей.
Указывается, что первоначально электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.
"Диспетчеры и инженеры "Укрэнерго" работают над питанием пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей", – подчеркнули в "Укрэнерго".
О применении аварийных отключений электричества в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях ранее сообщала компания ДТЭК.
Кроме того, о введении экстренных отключений света проинформировали "Рівнеобленерго", "Прикарпаттяобленерго" (Ивано-Франковская область), "Тернопільобленерго".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области.