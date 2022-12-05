По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России – "Укрэнерго"

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" экстренные отключения света ввели во всех регионах Украины Фото: EPA (архив)

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"Пока ситуация сложная, но контролируемая… Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе, – говорится в сообщении. – Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений".

В НЭК отметили, что энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей.

Указывается, что первоначально электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

"Диспетчеры и инженеры "Укрэнерго" работают над питанием пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей", – подчеркнули в "Укрэнерго".

О применении аварийных отключений электричества в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях ранее сообщала компания ДТЭК.

Кроме того, о введении экстренных отключений света проинформировали "Рівнеобленерго", "Прикарпаттяобленерго" (Ивано-Франковская область), "Тернопільобленерго".

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