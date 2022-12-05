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По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России – "Укрэнерго"

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По распоряжению НЭК "Укрэнерго" экстренные отключения света ввели во всех регионах Украины
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" экстренные отключения света ввели во всех регионах Украины
Фото: EPA (архив)

Энергосистема Украины после восьмой массированной ракетной атаки России 5 декабря "сохранила свою целостность" и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"Пока ситуация сложная, но контролируемая… Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе, – говорится в сообщении. – Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений".

В НЭК отметили, что энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей.

Указывается, что первоначально электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

"Диспетчеры и инженеры "Укрэнерго" работают над питанием пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей", – подчеркнули в "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid026DMU37QwgWojkQd1v77uW7umzKqmDYuupnvHdpQfN8vqRwrMNHrMP6D9oHDRXoo4l

О применении аварийных отключений электричества в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях ранее сообщала компания ДТЭК.

Кроме того, о введении экстренных отключений света проинформировали "Рівнеобленерго", "Прикарпаттяобленерго" (Ивано-Франковская область), "Тернопільобленерго".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области.

Теги: Россия, Киев, Украина, энергетика, Укрэнерго, дефицит, электричество, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, энергосистема
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