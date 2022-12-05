В Николаевской области тоже есть попадание российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры – ОК "Юг"

Об этом проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ), его официальное сообщение цитирует Telegram-канал Одесского горсовета.

"По результатам массированной ракетной атаки в нашей зоне ответственности зафиксировано сбивание 15 ракет. Восемь ракет сбито над Одесской областью, одну над Черкасской, остальные – над Николаевской. Враг поразил объекты энергетической инфраструктуры в Одесской, Винницкой, Николаевской областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесской области пострадали двое гражданских.

"Им оказана помощь. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атак", – подчеркнули в ОК "Юг".

Ранее о попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.

В ОВА сообщали, что в Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, в Киевской – одна попала в объект инфраструктуры.

В то же время ПВО уничтожила девять из 10 зафиксированных в районе Киева российских ракет.