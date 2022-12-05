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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия 5 декабря выпустила по территории Украины более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60 – Воздушные силы

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Воздушные силы ВСУ отбили массированный ракетный удар России по Украине
Воздушные силы ВСУ отбили массированный ракетный удар России по Украине
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет.

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Воздушные силы отбили массированный ракетный удар по Украине, – говорится в сообщении. – Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет. По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота".

Кроме того, по данным ВС, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22М3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы ВС ВСУ и другие составляющие сил обороны. Всего сбито более 60 ракет оккупантов", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0S8gtCMetLYSPtvxBKxQi4G91nVeKHeiFMbB4u45WSfZXqUUgmtE5oYiDuho6KxhHl

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook выразил благодарность "военнослужащим, держащим небо" над Украиной.

"Больше 60 из более чем 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами Воздушных сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск, развернутыми мобильными огневыми группами составляющих сил обороны, – написал Залужный. – Искренняя благодарность партнерам за предоставленные системы ПВО и ПРО. Вместе к победе".

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02io64bn3VtMQNDDJHAoX5xxRkfdy8mYWLt58sa9nPSpgcX28cU9vLKv4Eudrf88fvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.

В ОВА сообщали, что в Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, в Киевской – одна попала в объект инфраструктуры.

В то же время ПВО уничтожила девять из 10 зафиксированных в районе Киева российских ракет.

Теги: Россия, Украина, авиация, истребители, самолеты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, инфраструктура, Воздушные силы Украины, Валерий Залужный, корабли, российские оккупанты
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