Россия 5 декабря выпустила по территории Украины более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60 – Воздушные силы

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
"Воздушные силы отбили массированный ракетный удар по Украине, – говорится в сообщении. – Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет. По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота".
Кроме того, по данным ВС, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22М3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.
"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы ВС ВСУ и другие составляющие сил обороны. Всего сбито более 60 ракет оккупантов", – отмечается в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook выразил благодарность "военнослужащим, держащим небо" над Украиной.
"Больше 60 из более чем 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами Воздушных сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск, развернутыми мобильными огневыми группами составляющих сил обороны, – написал Залужный. – Искренняя благодарность партнерам за предоставленные системы ПВО и ПРО. Вместе к победе".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.
В ОВА сообщали, что в Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, в Киевской – одна попала в объект инфраструктуры.
В то же время ПВО уничтожила девять из 10 зафиксированных в районе Киева российских ракет.