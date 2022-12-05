Россия 5 декабря выпустила по территории Украины более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60 – Воздушные силы

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Воздушные силы отбили массированный ракетный удар по Украине, – говорится в сообщении. – Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет. По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота".

Кроме того, по данным ВС, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22М3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы ВС ВСУ и другие составляющие сил обороны. Всего сбито более 60 ракет оккупантов", – отмечается в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook выразил благодарность "военнослужащим, держащим небо" над Украиной.

"Больше 60 из более чем 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами Воздушных сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск, развернутыми мобильными огневыми группами составляющих сил обороны, – написал Залужный. – Искренняя благодарность партнерам за предоставленные системы ПВО и ПРО. Вместе к победе".

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