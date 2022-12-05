В Полтавской области сбили до 10 российских ракет – глава обладминистрации

Лунин отметил, что ПВО отработала в области "по полной" Фото: Дмитро Лунін / Facebook

"Отбой воздушной тревоги! В Полтавской области без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет. Все будет Украина", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)