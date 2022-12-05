В Полтавской области сбили до 10 российских ракет – глава обладминистрации

"Отбой воздушной тревоги! В Полтавской области без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет. Все будет Украина", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.