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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальник Полтавской ОВА Лунин: В области восстанавливают важный мост, соединяющий несколько регионов

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Дмитрий Лунин: Мост, построенный 60 лет назад, был в аварийном состоянии
Дмитрий Лунин: Мост, построенный 60 лет назад, был в аварийном состоянии
Фото: poltava.to

В Кременчугском районе Полтавской области возобновили капитальный ремонт моста через Сулу, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Этот мост – часть дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь и важная транспортная артерия между севером, центром и югом Украины, рассказал он. Длина постройки – 214 метров. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе ОВА.

"Мост, построенный 60 лет назад, был в аварийном состоянии. Завершить ремонт планировали в сентябре, однако из-за полномасштабного вторжения России работы приостановили. В настоящее время их восстановили. Дорожники работают, чтобы поскорее запустить движение. Когда страна воюет и защищается, мы все понимаем приоритеты. Но инфраструктуру и дороги ремонтировать нужно. Это наша безопасность! Эта ключевая сфера не должна останавливаться", – отметил Лунин.

Он добавил, что, несмотря на войну в этом году в области продолжали ремонтировать местные дороги в большинстве общин, восстановили 350 тыс. м² дорожного покрытия.

"Несколько лет назад мы основали в области практику совместных ремонтов местных дорог. Приоритетность участков выбирают сами общины. В этом году местные автодороги мы восстанавливали в 40 общинах из 60. Отремонтировали 250 участков, большинство – сплошными картами", – резюмировал Лунин.

По итогам прошлого года Полтавская область во второй раз стала лидером эффективности ремонта местных дорог: 100% средств, предусмотренных на проведение работ, использовали.

По словам Лунина, в 2021 году планировали отремонтировать 80 км местных дорог и один мост, восстановили 116 км автодорог – на 40% больше, чем предполагалось.

Теги: Полтавская область, ремонт, мост, инфраструктура, Дмитрий Лунин
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