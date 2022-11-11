Начальник Полтавской ОВА Лунин: В области восстанавливают важный мост, соединяющий несколько регионов

Дмитрий Лунин: Мост, построенный 60 лет назад, был в аварийном состоянии Фото: poltava.to

"Мост, построенный 60 лет назад, был в аварийном состоянии. Завершить ремонт планировали в сентябре, однако из-за полномасштабного вторжения России работы приостановили. В настоящее время их восстановили. Дорожники работают, чтобы поскорее запустить движение. Когда страна воюет и защищается, мы все понимаем приоритеты. Но инфраструктуру и дороги ремонтировать нужно. Это наша безопасность! Эта ключевая сфера не должна останавливаться", – отметил Лунин.

Он добавил, что, несмотря на войну в этом году в области продолжали ремонтировать местные дороги в большинстве общин, восстановили 350 тыс. м² дорожного покрытия.

"Несколько лет назад мы основали в области практику совместных ремонтов местных дорог. Приоритетность участков выбирают сами общины. В этом году местные автодороги мы восстанавливали в 40 общинах из 60. Отремонтировали 250 участков, большинство – сплошными картами", – резюмировал Лунин.

По итогам прошлого года Полтавская область во второй раз стала лидером эффективности ремонта местных дорог: 100% средств, предусмотренных на проведение работ, использовали.

По словам Лунина, в 2021 году планировали отремонтировать 80 км местных дорог и один мост, восстановили 116 км автодорог – на 40% больше, чем предполагалось.