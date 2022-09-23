В Полтавской области создали уникальный эвакуационный автобус для перевозки раненых военных

"У Полтавской области теперь есть специальный эвакуационный автобус. Такой транспорт уникален даже для Украины. В автомобиле – девять лежачих мест. Автомобили будут использоваться для эвакуации раненых и гражданских и оказания им помощи. Транспорт оснащен дыхательным аппаратом, инфузоматом, носилками, монитором пациента, дефибриллятором, снабжен кислородом", – написал глава области.

Он отметил, что волонтеры приобрели автобус за границей, его отремонтировали и переоборудовали.

"Спасибо Юрию Лупаенко, гендиректору ЧАО "Фирма "Полтавпиво" Василию Лавриченко, а также сети аптек "Триоль" и ООО "УЗТК Трейд". Вместе мы победим! Слава Украине!" – заявил Лунин.