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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Полтавской области создали уникальный эвакуационный автобус для перевозки раненых военных

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В автомобиле девять лежачих мест
В автомобиле девять лежачих мест
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram

Полтавские военные медики получили уникальный автобус для эвакуации раненых военных и гражданских, а также оказания им помощи. Автомобиль приобрели за границей, волонтеры его отремонтировали и переоборудовали. В этом помог полтавский бизнес, сообщил в своем Telegram-канале начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"У Полтавской области теперь есть специальный эвакуационный автобус. Такой транспорт уникален даже для Украины. В автомобиле – девять лежачих мест. Автомобили будут использоваться для эвакуации раненых и гражданских и оказания им помощи. Транспорт оснащен дыхательным аппаратом, инфузоматом, носилками, монитором пациента, дефибриллятором, снабжен кислородом", – написал глава области.

Он отметил, что волонтеры приобрели автобус за границей, его отремонтировали и переоборудовали.

"Спасибо Юрию Лупаенко, гендиректору ЧАО "Фирма "Полтавпиво" Василию Лавриченко, а также сети аптек "Триоль" и ООО "УЗТК Трейд". Вместе мы победим! Слава Украине!" – заявил Лунин.

Теги: транспорт, военные, помощь, эвакуация, раненые, Полтавская область, волонтеры, медики, автомобиль, Полтавская ОГА, Дмитрий Лунин
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