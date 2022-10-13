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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы подтвердили крушение украинского Су-24 в Полтавской области. Руководство региона заявляло о двух разбившихся самолетах

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В Полтавской области упал украинский Су-24 (иллюстративное фото)
В Полтавской области упал украинский Су-24 (иллюстративное фото)
Фото: mil.gov.ua

В Полтавской области 12 октября разбился украинский бомбардировщик Су-24, один из пилотов погиб. Об этом 13 октября сообщает Общественное со ссылкой на комментарий спикера командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрия Игната.

"12 октября потерпел крушение самолет Воздушных сил Су-24М, выполнявший задание на восточном направлении. Именно там бомбардировщик нанес удары по пунктам оккупантов – ракетно-бомбовые удары по разным целям", – сказал Игнат.

После выполнения задания пилот развернул бомбардировщик на обратный курс и в этот момент в самолет попала ракета, пояснил спикер командования ВС ВСУ.

"Пилоты пытались дотянуть до ближайшего аэродрома, но это не удалось. Один пилот выжил, а второй, к сожалению, погиб", – добавил он.

В комментарии "Украинской правде" Игнат уточнил, что пилоты катапультировались перед падением бомбардировщика.

В то же время глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, как сообщает Общественное, рассказал 13 октября во время видеоконференции с журналистами, что на территории Полтавской области упали два самолета – 11-го и 12 октября.

"Во вторник и среду были катастрофы, падали наши [украинские] самолеты именно в Шишацкой общине [Полтавской области]. Больше информации дать не могу, комментирует эти события военное руководство – Министерство обороны. Ждем от них информацию", – Лунин.

Среди гражданского населения, по данным главы ОВА, погибших или раненых в результате крушений не было.

В ВСУ пока не комментировали авиаинцидент, случившийся 11 октября.

Теги: самолет, авиакатастрофа, авиация, крушение, Полтавская область, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Воздушные силы Украины, Су-24, Полтавская ОГА, Дмитрий Лунин, летчик, Юрий Игнат, потери
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