Воздушные силы подтвердили крушение украинского Су-24 в Полтавской области. Руководство региона заявляло о двух разбившихся самолетах

"12 октября потерпел крушение самолет Воздушных сил Су-24М, выполнявший задание на восточном направлении. Именно там бомбардировщик нанес удары по пунктам оккупантов – ракетно-бомбовые удары по разным целям", – сказал Игнат.

После выполнения задания пилот развернул бомбардировщик на обратный курс и в этот момент в самолет попала ракета, пояснил спикер командования ВС ВСУ.

"Пилоты пытались дотянуть до ближайшего аэродрома, но это не удалось. Один пилот выжил, а второй, к сожалению, погиб", – добавил он.

В комментарии "Украинской правде" Игнат уточнил, что пилоты катапультировались перед падением бомбардировщика.

В то же время глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, как сообщает Общественное, рассказал 13 октября во время видеоконференции с журналистами, что на территории Полтавской области упали два самолета – 11-го и 12 октября.

"Во вторник и среду были катастрофы, падали наши [украинские] самолеты именно в Шишацкой общине [Полтавской области]. Больше информации дать не могу, комментирует эти события военное руководство – Министерство обороны. Ждем от них информацию", – Лунин.

Среди гражданского населения, по данным главы ОВА, погибших или раненых в результате крушений не было.

В ВСУ пока не комментировали авиаинцидент, случившийся 11 октября.