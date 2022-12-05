В Украине – масштабная тревога. ОП призывает украинцев пройти в укрытия, глава Николаевской ОВА заявил, что ракеты оккупантов уже в воздухе

Как свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua, на момент публикации заметки тревоги не было только в оккупированном Крыму и в западных областях Украины. К 13.45 тревога была по всей Украине, кроме Крыма.

Скриншот: alerts.in.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся".

Его заместитель Кирилл Тимошенко призвал украинцев пройти в укрытия.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин предупредил о ракетной опасности, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские крылатые ракеты уже в воздухе.