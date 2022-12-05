Часть Кривого Рога осталась без электричества, Одесса – без света, воды и тепла

"Ракеты в воздухе. Плюс риски повторных пусков из Ту-22 ракет Х-22 в нашу сторону. Остаемся в укрытиях. Часть города без света, отключены котельные и насосные. Удерживаем систему на генераторах", – написал он.
Одесса, как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, частично обесточена.
Все насосные станции города обесточены, поэтому жители Одессы остались без водоснабжения, сообщила пресс-служба компании-поставщика – "Инфоксводоканала".
"Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется", – говорится в релизе "Инфоксводоканала", который опубликовал Telergam-канал горсовета.
Позже в горсовете добавили, что из-за частичного обесточивания Одессы в городе приостановили работу электротранспорта. Также в городе остановили котельные коммунального предприятия "Теплоснабжение Одессы", сообщила пресс-служба.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света. Осенью РФ совершила семь массированных атак на украинскую энергосистему, из-за чего возник дефицит мощности, сообщали в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" 28 ноября. Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.
5 декабря масштабная тревога в Украине была объявлена около 13.00, в Запорожской области есть попадания ракет и погибшие, в Сумской – полностью отключили электроснабжение.