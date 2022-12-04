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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне возобновили работу насосной станции, которая обеспечивает водой 70% жителей – глава ОВА

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В Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2
В Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2
Фото: depositphotos.com

В Херсоне возобновили работу насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение для 70% жителей города.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 4 декабря.

"Сегодня в Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Так что у 70% горожан появится вода в домах", – написал он.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ. С 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, сообщили в ГВА 1 декабря.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе даже хуже, чем ожидалось.

26 ноября советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсон подали электричество.

Янушевич сообщал днем 2 декабря, что электроснабжение в Херсоне восстановлено для более 100 тыс. бытовых потребителей, 75% города – со светом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, водоснабжение, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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