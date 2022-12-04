В Херсоне восстановили электроснабжение на 85%

Электропитание подали в такие районы города: Центр – 95%, Таврический и Северный – 89%, Шуменский – 96%, Текстильный – 73%, Жилпоселок – 96%, Остров – 89%, ХБК – 71%.

Таким образом, свет есть в домах 113 081 абонента, отмечается в сообщении.

Янушевич добавил, что уже полностью восстановлено электроснабжение в поселках Камышаны, Приозерное и на 70% в Белозерке.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ. С 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, сообщили в ГВА 1 декабря.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе даже хуже, чем ожидалось.

26 ноября советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсон подали электричество.

Янушевич сообщал днем 2 декабря, что электроснабжение в Херсоне восстановлено для более 100 тыс. бытовых потребителей, 75% города – со светом.