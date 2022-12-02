ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

75% Херсона – со светом – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсоне электроснабжение восстановлено для более чем 100 тыс. бытовых потребителей, рассказали в ОВА
В Херсоне электроснабжение восстановлено для более чем 100 тыс. бытовых потребителей, рассказали в ОВА
Фото: EPA

За двое суток в Херсоне восстановили электроснабжение для более чем 13 тыс. потребителей.

Об этом 2 декабря в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"75% Херсона – со светом. К настоящему времени электроснабжение восстановлено для более 100 тыс. бытовых потребителей", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, почти восстановлено электроснабжение в центральной части города (95%) и Шуменском микрорайоне (96%), меньше всего потребителей со светом в микрорайонах Остров (60%) и ХБК (65%).

"Также на 67% свет восстановлен в [пгт] Камышанах и [поселке] Приозерном. С электроснабжением – 2797 абонентов. И это только через три недели после деоккупации города, в котором россияне практически уничтожили энергетическую инфраструктуру", – отметил глава Херсонской ОВА.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid0zqtGYAMJcZzdmwj6f3MN3Z1roxPp7ubHFrSMzQUY45k53nSQMpz9KVYKBtGFAEYdl

30 ноября глава ОВА сообщал, что в Херсоне восстановили электроснабжение на 65%. Со светом – более 87 тыс. абонентов, указал Янушевич.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе даже хуже, чем ожидалось.

26 ноября советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсон подали электричество.

Уже 29 ноября более половины Херсона было со светом, заявил руководитель пресс-офиса Херсонской областной государственной военной администрации Александр Толоконников.

Теги: Украина, Херсон, электричество, электроснабжение, Херсонская ОГА, энергосистема, деоккупация, восстановление, Ярослав Янушевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (284850)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (118204)
3
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (71147)
4
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (49296)
5
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (44518)
6
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (38793)
7
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (35643)
8
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (34903)
 
 
 
 