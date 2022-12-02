75% Херсона – со светом – ОВА

Об этом 2 декабря в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
"75% Херсона – со светом. К настоящему времени электроснабжение восстановлено для более 100 тыс. бытовых потребителей", – написал руководитель ОВА.
По словам Янушевича, почти восстановлено электроснабжение в центральной части города (95%) и Шуменском микрорайоне (96%), меньше всего потребителей со светом в микрорайонах Остров (60%) и ХБК (65%).
"Также на 67% свет восстановлен в [пгт] Камышанах и [поселке] Приозерном. С электроснабжением – 2797 абонентов. И это только через три недели после деоккупации города, в котором россияне практически уничтожили энергетическую инфраструктуру", – отметил глава Херсонской ОВА.
30 ноября глава ОВА сообщал, что в Херсоне восстановили электроснабжение на 65%. Со светом – более 87 тыс. абонентов, указал Янушевич.
Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября.
Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе даже хуже, чем ожидалось.
26 ноября советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсон подали электричество.
Уже 29 ноября более половины Херсона было со светом, заявил руководитель пресс-офиса Херсонской областной государственной военной администрации Александр Толоконников.