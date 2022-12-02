75% Херсона – со светом – ОВА

В Херсоне электроснабжение восстановлено для более чем 100 тыс. бытовых потребителей, рассказали в ОВА Фото: EPA

Об этом 2 декабря в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"75% Херсона – со светом. К настоящему времени электроснабжение восстановлено для более 100 тыс. бытовых потребителей", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, почти восстановлено электроснабжение в центральной части города (95%) и Шуменском микрорайоне (96%), меньше всего потребителей со светом в микрорайонах Остров (60%) и ХБК (65%).

"Также на 67% свет восстановлен в [пгт] Камышанах и [поселке] Приозерном. С электроснабжением – 2797 абонентов. И это только через три недели после деоккупации города, в котором россияне практически уничтожили энергетическую инфраструктуру", – отметил глава Херсонской ОВА.

30 ноября глава ОВА сообщал, что в Херсоне восстановили электроснабжение на 65%. Со светом – более 87 тыс. абонентов, указал Янушевич.