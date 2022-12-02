Российские войска 1 декабря 12 раз обстреляли Херсон, есть погибший, еще один человек пострадал – ГВА

"Сегодня в Херсоне… пострадала улица Кулика, повреждены жилые дома, горели три легковых автомобиля, пострадавших нет. Также в сторону Бериславского шоссе были прилеты, в Зеленовке, по улице Василия Стуса (погиб один человек), также по переулку Ванденко были прилеты (поврежден жилой дом), улице Коммунальной, Стретинской, по улице Чайковского… произошло возгорание частного дома, на месте пожара обнаружен пострадавший", – рассказала Луговая.
По ее словам, с 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, погибло 19 человек, пострадало 37, среди них – один ребенок.
Россия после деоккупации города украинскими Силами обороны начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.
Так, 29 ноября, россияне обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу, сообщали в Офисе президента. В этот же день российские снаряды повредили областную стоматологическую поликлинику и здание Художественного областного музея имени Алексея Шовкуненко в Херсоне.
Российские оккупанты только в течение 30 ноября 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, в том числе под огонь попали и жилые кварталы Херсона, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич. В результате обстрелов Херсона российскими оккупантами регулярно гибнут мирные жители.