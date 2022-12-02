ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска 1 декабря 12 раз обстреляли Херсон, есть погибший, еще один человек пострадал – ГВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
C 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, отметили в ГВА
C 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, отметили в ГВА
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Российские оккупационные войска в течение 1 декабря 12 раз обстреляли Херсон. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook горсовета, сообщила начальник Херсонской городской военной администрации (ГВА) Галина Луговая.

"Сегодня в Херсоне… пострадала улица Кулика, повреждены жилые дома, горели три легковых автомобиля, пострадавших нет. Также в сторону Бериславского шоссе были прилеты, в Зеленовке, по улице Василия Стуса (погиб один человек), также по переулку Ванденко были прилеты (поврежден жилой дом), улице Коммунальной, Стретинской, по улице Чайковского… произошло возгорание частного дома, на месте пожара обнаружен пострадавший", – рассказала Луговая.

По ее словам, с 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, погибло 19 человек, пострадало 37, среди них – один ребенок.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/videos/1168773834013898/

Контекст:

Россия после деоккупации города украинскими Силами обороны начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.

Так, 29 ноября, россияне обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу, сообщали в Офисе президента. В этот же день российские снаряды повредили областную стоматологическую поликлинику и здание Художественного областного музея имени Алексея Шовкуненко в Херсоне.

Российские оккупанты только в течение 30 ноября 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, в том числе под огонь попали и жилые кварталы Херсона, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич. В результате обстрелов Херсона российскими оккупантами регулярно гибнут мирные жители.

Теги: Россия, Херсон, автомобили, пожар, горсовет, раненые, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, российские оккупанты, Галина Луговая, Берислав
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофееву публично обвинили в том, что она "увела мужа у подруги, где есть двое детей". Она ответила
Дорофееву публично обвинили в том, что она "увела мужа у подруги, где есть двое детей". Она ответила
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (183293)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (114188)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (111415)
4
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (89411)
5
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (60265)
6
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (46469)
7
Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео (32613)
8
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (32555)
 
 
 
 