Российские войска 1 декабря 12 раз обстреляли Херсон, есть погибший, еще один человек пострадал – ГВА

C 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, отметили в ГВА Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

"Сегодня в Херсоне… пострадала улица Кулика, повреждены жилые дома, горели три легковых автомобиля, пострадавших нет. Также в сторону Бериславского шоссе были прилеты, в Зеленовке, по улице Василия Стуса (погиб один человек), также по переулку Ванденко были прилеты (поврежден жилой дом), улице Коммунальной, Стретинской, по улице Чайковского… произошло возгорание частного дома, на месте пожара обнаружен пострадавший", – рассказала Луговая.

По ее словам, с 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, погибло 19 человек, пострадало 37, среди них – один ребенок.