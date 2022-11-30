"Снаряд прилетел в место, где я принимаю делегации журналистов, ЮНЕСКО, волонтеров". Оккупанты вновь ударили по Херсону, повреждены музей, больница, жилые дома

По ее словам, в здании вылетели окна, иссечен фасад и разрушен строительный забор.

Сотрудников музея во время удара не было в помещении.

"Снаряд прилетел в место, где последние две недели я принимаю делегации журналистов, ЮНЕСКО, волонтеров, а теперь как это делать? Мы собирались начинать сверку (составлять список украденных экспонатов), но теперь я не знаю, как пускать сотрудников на работу", – сказала она.

Видео с последствиями обстрела опубликовано в Facebook музея.

"На том месте, где разрушенный забор, в течение 11 дней, с 17 по 28 ноября, проходило общение с сотней людей – журналистами и представителями международных организаций", – отметили в музее.

Кроме того, оккупанты обстреляли больницу и жилые дома, сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Да, сегодня в очередной раз они попали, пострадала очередная больница, это областная стоматологическая поликлиника. Кроме того, есть прилеты по жилых домам. Сейчас информация о пострадавших устанавливается", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что враг периодически бьет по Херсону из разных видов ракетного и артиллерийского вооружения, и не всегда есть возможность вовремя включить сирены воздушной тревоги, так как Херсон находится на линии фронта.

Накануне, 29 ноября, россияне обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу, сообщали в Офисе президента.