ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Снаряд прилетел в место, где я принимаю делегации журналистов, ЮНЕСКО, волонтеров". Оккупанты вновь ударили по Херсону, повреждены музей, больница, жилые дома

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Здание музея иссечено осколками
Здание музея иссечено осколками
Скриншот: Херсонський Художній Музей / Facebook

Россияне 30 ноября продолжают обстреливать освобожденный Херсон. В частности, один прилет зафиксирован на пересечении улиц возле Художественного областного музея имени Алексея Шовкуненко и Областного краеведческого музея, сообщила директор художественного музея Алина Доценко "Бабелю".

По ее словам, в здании вылетели окна, иссечен фасад и разрушен строительный забор.

Сотрудников музея во время удара не было в помещении.

"Снаряд прилетел в место, где последние две недели я принимаю делегации журналистов, ЮНЕСКО, волонтеров, а теперь как это делать? Мы собирались начинать сверку (составлять список украденных экспонатов), но теперь я не знаю, как пускать сотрудников на работу", – сказала она. 

Видео с последствиями обстрела опубликовано в Facebook музея. 

"На том месте, где разрушенный забор, в течение 11 дней, с 17 по 28 ноября, проходило общение с сотней людей – журналистами и представителями международных организаций", – отметили в музее. 

https://www.facebook.com/art.museum.ks/videos/8524091130964239/

Кроме того, оккупанты обстреляли больницу и жилые дома, сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент "ГОРДОН"

"Да, сегодня в очередной раз они попали, пострадала очередная больница, это областная стоматологическая поликлиника. Кроме того, есть прилеты по жилых домам. Сейчас информация о пострадавших устанавливается", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что враг периодически бьет по Херсону из разных видов ракетного и артиллерийского вооружения, и не всегда есть возможность вовремя включить сирены воздушной тревоги, так как Херсон находится на линии фронта.

Накануне, 29 ноября, россияне обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу, сообщали в Офисе президента. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.

Теги: Херсон, музеи, больница, обстрелы, война России против Украины, музей, больницы
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