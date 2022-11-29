Российские войска нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне – Офис президента

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Херсон. Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна", – написал он.

По словам Тимошенко, в результате обстрела пострадавших нет.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.