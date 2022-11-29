ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне – Офис президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пострадавших в результате обстрела оккупантами Херсонской областной клинической больницы нет, отметил Тимошенко
Пострадавших в результате обстрела оккупантами Херсонской областной клинической больницы нет, отметил Тимошенко
Фото: Альянс громадського здоров'я Alliance for Public Health / Facebook

Российские оккупационные войска 29 ноября обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу.

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Херсон. Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна", – написал он.

По словам Тимошенко, в результате обстрела пострадавших нет.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.

Теги: Россия, Украина, Херсон, больница, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (151642)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (120698)
3
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (118094)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (105297)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (65216)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (50084)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (45817)
8
Никитюк показала свое авто. Фото (36078)
 
 
 
 