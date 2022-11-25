15 человек погибли, еще 35 пострадали в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона 20 – 25 ноября – горсовет

Из-за массированного вражеского обстрела по Херсону 24 ноября пострадали частные и многоэтажные дома, отметили в горсовете Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

Об этом сообщается в Facebook горсовета 25 ноября.

Кроме того, из-за обстрелов пострадали 35 жителей Херсона, из них один ребенок.

"Из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, в чем им максимально помогли городские власти (предоставлен транспорт, одежда и продукты питания)", – говорится в сообщении.

Также от вражеских обстрелов пострадали учебные заведения, добавили в горсовете Херсона.

Около 17.00 24 ноября российские оккупанты из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район Херсона, семь человек погибло, еще 21 получил ранение (по данным на 23.17), отмечали в ОВА.