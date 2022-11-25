15 человек погибли, еще 35 пострадали в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона 20 – 25 ноября – горсовет

Об этом сообщается в Facebook горсовета 25 ноября.
Кроме того, из-за обстрелов пострадали 35 жителей Херсона, из них один ребенок.
"Из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, в чем им максимально помогли городские власти (предоставлен транспорт, одежда и продукты питания)", – говорится в сообщении.
Также от вражеских обстрелов пострадали учебные заведения, добавили в горсовете Херсона.
Около 17.00 24 ноября российские оккупанты из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район Херсона, семь человек погибло, еще 21 получил ранение (по данным на 23.17), отмечали в ОВА.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в ОП 21 ноября.