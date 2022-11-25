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15 человек погибли, еще 35 пострадали в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона 20 – 25 ноября – горсовет

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Из-за массированного вражеского обстрела по Херсону 24 ноября пострадали частные и многоэтажные дома, отметили в горсовете
Из-за массированного вражеского обстрела по Херсону 24 ноября пострадали частные и многоэтажные дома, отметили в горсовете
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

В результате обстрелов Херсона российскими оккупационными войска в течение 20 – 25 ноября погибли 15 человек.

Об этом сообщается в Facebook горсовета 25 ноября.

Кроме того, из-за обстрелов пострадали 35 жителей Херсона, из них один ребенок.

"Из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, в чем им максимально помогли городские власти (предоставлен транспорт, одежда и продукты питания)", – говорится в сообщении.

Также от вражеских обстрелов пострадали учебные заведения, добавили в горсовете Херсона.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/videos/883864869276674/

Около 17.00 24 ноября российские оккупанты из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район Херсона, семь человек погибло, еще 21 получил ранение (по данным на 23.17), отмечали в ОВА.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в ОП 21 ноября.

Теги: Россия, Украина, Херсон, пожар, горсовет, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ребенок, ранение, население, российские оккупанты
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