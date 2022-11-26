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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первые 100 херсонцев уже эвакуировались из города и едут в Хмельницкий – Минреинтеграции

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Херсонцы воспользовались бесплатной эвакуацией
Херсонцы воспользовались бесплатной эвакуацией
Фото: EPA

Из Херсона отправился поезд в Хмельницкий с первыми 100 херсонцами. Они воспользовались бесплатной эвакуацией, которую обеспечило украинское правительство. Об этом 25 ноября в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве отметили, что среди 100 эвакуировавшихся были 26 детей, семь лежачих больных и шесть маломобильных людей.

Как только херсонцы приедут в Хмельницкий, получат помощь в оформлении справки внутренне перемещенного лица и поддержку от Украины в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн – на детей и лиц с инвалидностью. Кроме того, их бесплатно поселят и дадут гуманитарную помощь.

В Минреинтеграции напомнили, что из Херсона можно эвакуироваться с помощью автобусов в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Сначала людей будут размещать в специальных шелтерах, а позже расселят в более безопасные регионы Украины.

Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в ОП 21 ноября.

Вечером 24 ноября российские оккупанты накрыли жилой район Херсона огнем из артиллерии и РСЗО, сообщили в ОВА. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, снаряды попали на детскую площадку. К 23.17 было известно о семи погибших и 21 раненом.

По данным Офиса президента, за день 24 ноября в Херсонской области 11 мирных жителей погибли, 46 были ранены.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич 25 ноября сообщил, что в связи с постоянными российскими обстрелами пациенты больниц Херсона будут эвакуированыПо его словам, детей, лечившихся в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Украина, Одесса, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Хмельницкий, война, правительство, помощь, эвакуация, автобус, война России против Украины, поезд, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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