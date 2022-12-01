В Херсоне из-за российских обстрелов пропало напряжение в электросетях – глава ОВА

"Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками", – написал он.

По словам главы ОВА, "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы.

По состоянию на 30 ноября в Херсоне подача электричества была возобновлена на 65%.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области. Энергетики ДТЭК обследовали разрушенные российскими оккупантами электросети области. Сахарук отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.

В компании ДТЭК ВИЭ сообщали, что для поддержки энергосистемы готовы возобновить работу Трифоновской солнечной станции в части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов.