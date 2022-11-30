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В Херсоне у жителей начинает появляться централизованное водоснабжение – ОВА

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Пока воду подают с пониженным давлением
Пока воду подают с пониженным давлением
Фото: depositphotos.com

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне у жителей начинает появляться вода в кранах. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что это связано с появлением электричества в городе.

"Из-за подачи напряжения к насосным станциям в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение. Сейчас воду подают с пониженным давлением", – написал глава ОВА.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, сообщал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

26 ноября в Херсон подали электричество, заявил советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В первую очередь энергетические мощности направлены на критическую инфраструктуру города. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Россия системно обстреливает Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.

Теги: Херсон, электричество, водоснабжение, вода, Ярослав Янушевич
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