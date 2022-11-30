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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне в результате утреннего обстрела погибла женщина, еще один человек ранен – ОВА

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Российские оккупанты обстреляли центр Херсона
Российские оккупанты обстреляли центр Херсона
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате утреннего обстрела Херсона 30 ноября погибла пожилая женщина, мужчина ранен, повреждены жилые дома, медучреждения, газопровод. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, оккупанты били по центру Херсона.

"Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод. 70-летняя жительница Херсона из-за вражеских обстрелов погибла в собственной квартире", – написал Янушевич.

Глава ОВА сообщил также, что 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице – российские снаряды падали на дорогу. Ему оказывают медицинскую помощь.

Российские снаряды сегодня повредили областную стоматологическую поликлинику и здание Художественного областного музея имени Алексея Шовкуненко в Херсоне. 

Накануне, 29 ноября, россияне обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу, сообщали в Офисе президента. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Россия системно обстреливает Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.

Теги: Херсон, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Ярослав Янушевич
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