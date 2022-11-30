В Херсоне в результате утреннего обстрела погибла женщина, еще один человек ранен – ОВА

По его словам, оккупанты били по центру Херсона.

"Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод. 70-летняя жительница Херсона из-за вражеских обстрелов погибла в собственной квартире", – написал Янушевич.

Глава ОВА сообщил также, что 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице – российские снаряды падали на дорогу. Ему оказывают медицинскую помощь.

Российские снаряды сегодня повредили областную стоматологическую поликлинику и здание Художественного областного музея имени Алексея Шовкуненко в Херсоне.

Накануне, 29 ноября, россияне обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу, сообщали в Офисе президента.