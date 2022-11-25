"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне

"Новости из Херсона от моих родителей. На район, где мой дом, очень много прилетов. Света и воды пока нет. Мама ходит за технической водой на речку в 68 лет. Питьевой запас еще есть, но все равно стоит в очереди, потому что не понимает, как будет дальше", – написала певица.

Также она отметила, что в городе много волонтеров, которые помогают жителям. Отец певицы имеет серьезные проблемы со здоровьем, но родители отказываются переезжать к ней в Киев.

Скриншот: tarabarova / Instagram