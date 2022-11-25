"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне

"Новости из Херсона от моих родителей. На район, где мой дом, очень много прилетов. Света и воды пока нет. Мама ходит за технической водой на речку в 68 лет. Питьевой запас еще есть, но все равно стоит в очереди, потому что не понимает, как будет дальше", – написала певица.
Также она отметила, что в городе много волонтеров, которые помогают жителям. Отец певицы имеет серьезные проблемы со здоровьем, но родители отказываются переезжать к ней в Киев.
Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.
Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.