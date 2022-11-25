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25 ноября, 2022
 
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"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне

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Родители певицы живут в Херсоне
Родители певицы живут в Херсоне
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая скоро станет мамой в третий раз, 25 ноября в своем Instagram рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне.

"Новости из Херсона от моих родителей. На район, где мой дом, очень много прилетов. Света и воды пока нет. Мама ходит за технической водой на речку в 68 лет. Питьевой запас еще есть, но все равно стоит в очереди, потому что не понимает, как будет дальше", – написала певица.

Также она отметила, что в городе много волонтеров, которые помогают жителям. Отец певицы имеет серьезные проблемы со здоровьем, но родители отказываются переезжать к ней в Киев.

Скриншот: tarabarova / Instagram
Скриншот: tarabarova / Instagram

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.

Теги: Украина, Херсон, война России против Украины, семья, Светлана Тарабарова, Tarabarova
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