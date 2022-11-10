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10 ноября, 2022
 
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"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка

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У Тарабаровой уже есть дочь и сын
У Тарабаровой уже есть дочь и сын
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Светлана Тарабарова, у которой с мужем-продюсером Алексеем Бондарем уже есть сын и дочка, снова станет мамой. Об этом звезда 10 ноября сообщила в своем Instagram и показала результаты теста на беременность.

"Жизнь продолжается. 3:0", — написала певица.

Тарабарова пока не раскрыла пол будущего ребенка, срок беременности и уйдет ли в декретный отпуск. Но, судя по предыдущим беременностям, останавливаться  она не будет. Во время прошлых беременностей певица написала альбом 23:25, выпустила несколько песен и видеоклипов и даже снялась в реалити-шоу «Декрет уже не секрет».

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Осенью 2022 года певица заявила, что они с мужем приняли решение продать свой дом, который купили два года назад в кредит, так как после начала войны остались без работы.

Теги: Украина, дети, беременность, Светлана Тарабарова, певица
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