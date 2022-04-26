Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину

Ведущая призналась, что в это время время месте с мужем отдыхала в Таиланде.
"На второй неделе войны я постоянно читала новости и постила множество информации, пропуская все через себя. И в какой-то момент проснулась с болью внизу живота и кровяными выделениями. Мы испугались и сразу поехали в больницу. Врач думала, что я ударилась животом. Объяснила ей нашу ситуацию и мое эмоциональное перенапряжение. УЗИ показало, что с малышом все хорошо. Это то, что мы хотели услышать и увидеть. Меня не госпитализировали, но назначили постельный режим, труднее всего было оторвать себя от новостей и переживаний", – рассказала она.
Ведущая отметила, что рожать планирует в Украине. По словам Маремухи, она вернется домой в середине мая.
Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Маремуха является ведущей канала "Украина".
Маремуха познакомилась с французом по имени Луи в 2016 году. Летом 2021 года пара зарегистрировала брак. Ведущая не называет фамилию своего мужа, а также скрывает род его деятельности.
18 апреля 2022 года ведущая сообщила, что вскоре впервые станет матерью. У пары родится сын.
24 февраля Маремуха, которая осудила российскую агрессию против Украины.