Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2022
 
Новости

Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину

Когда РФ напала на Украину, Маремуха с мужем отдыхала в Таиланде
Когда РФ напала на Украину, Маремуха с мужем отдыхала в Таиланде
Фото: vicky_mare / Instagram

Телеведущая и участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" на "Новом канале" Виктория Маремуха 26 апреля в интервью "Новому каналу" рассказала, что из-за стресса, связанного с нападением РФ на Украину, у нее появилась угроза прерывания беременности.

Ведущая призналась, что в это время  время месте с мужем отдыхала в Таиланде. 

"На второй неделе войны я постоянно читала новости и постила множество информации, пропуская все через себя. И в какой-то момент проснулась с болью внизу живота и кровяными выделениями. Мы испугались и сразу поехали в больницу. Врач думала, что я ударилась животом. Объяснила ей нашу ситуацию и мое эмоциональное перенапряжение. УЗИ показало, что с малышом все хорошо. Это то, что мы хотели услышать и увидеть. Меня не госпитализировали, но назначили постельный режим, труднее всего было оторвать себя от новостей и переживаний", – рассказала она. 

Ведущая отметила, что рожать планирует в Украине. По словам Маремухи, она вернется домой в середине мая. 

Контекст:

Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Маремуха является ведущей канала "Украина".

Маремуха познакомилась с французом по имени Луи в 2016 году. Летом 2021 года пара зарегистрировала брак. Ведущая не называет фамилию своего мужа, а также скрывает род его деятельности. 

18 апреля 2022 года ведущая сообщила, что вскоре впервые станет матерью. У пары родится сын. 

24 февраля Маремуха, которая осудила российскую агрессию против Украины. 

Теги: Украина, дети, беременность, Виктория Маремуха
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