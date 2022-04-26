Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину

Когда РФ напала на Украину, Маремуха с мужем отдыхала в Таиланде Фото: vicky_mare / Instagram

Ведущая призналась, что в это время время месте с мужем отдыхала в Таиланде.

"На второй неделе войны я постоянно читала новости и постила множество информации, пропуская все через себя. И в какой-то момент проснулась с болью внизу живота и кровяными выделениями. Мы испугались и сразу поехали в больницу. Врач думала, что я ударилась животом. Объяснила ей нашу ситуацию и мое эмоциональное перенапряжение. УЗИ показало, что с малышом все хорошо. Это то, что мы хотели услышать и увидеть. Меня не госпитализировали, но назначили постельный режим, труднее всего было оторвать себя от новостей и переживаний", – рассказала она.

Ведущая отметила, что рожать планирует в Украине. По словам Маремухи, она вернется домой в середине мая.