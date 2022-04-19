"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности

"Сделано в Украине с любовью", – написала 32-летняя ведущая.

Маремуха отметила, что находится на острове Самуи (Таиланд).

Контекст:

Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Маремуха является ведущей канала "Украина".

Маремуха познакомилась с Луи в 2016 году. Летом 2021 года пара зарегистрировала брак. Ведущая не называет фамилию своего избранника, а также скрывает род его деятельности.

24 февраля Маремуха осудила российскую агрессию против Украины.