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19 апреля, 2022
 
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"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности

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Маремуха вышла замуж за своего избранника летом 2021 года
Маремуха вышла замуж за своего избранника летом 2021 года
Фото: vicky_mare / Instagram

Телеведущая и участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" на "Новом канале" Виктория Маремуха 18 апреля разместила в Instagram фото, на которых запечатлена с округлившимся животом в объятиях своего мужа, француза Луи.

"Сделано в Украине с любовью", – написала 32-летняя ведущая.

Маремуха отметила, что находится на острове Самуи (Таиланд). 

Контекст:

Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Маремуха является ведущей канала "Украина".

Маремуха познакомилась с Луи в 2016 году. Летом 2021 года пара зарегистрировала брак. Ведущая не называет фамилию своего избранника, а также скрывает род его деятельности. 

24 февраля Маремуха осудила российскую агрессию против Украины.

Теги: беременность, телеведущая, Виктория Маремуха
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