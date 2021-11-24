  "Об успехах отчитывались лично в его кабинете". Маремуха рассказала, как после работы в ресторане Поплавского дебютировала в его шоу

В передаче говорится, что Маремуха, разорвав абьюзивные отношения с бойфрендом, переехала из Винницы в Киев, где устроилась в один из ресторанов ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского.
На том момент она была студенткой этого университета, обучаясь заочно по специальности "гостинично-ресторанный бизнес".
"О профессиональных успехах отчитывались лично перед Михаилом Михайловичем в его кабинете", – цитируют Маремуху авторы сюжета.
В репортаже отмечается, что благодаря Поплавскому у Маремухи "случился и теледебют".
"Ректор лично пригласил ее стать помощницей в своем кулинарном шоу, а вскоре предложил преподавать в университете", – говорится в передаче.
В сюжете отмечается, что Маремуха "сдержанно прокомментировала слухи о сомнительной репутации шефа".
"Да, у него иногда есть такие шутки с сексуальным подтекстом. Лично мне никаких предложений не было. Но я знаю некоторых девушек, которые сами к нему ходили просить денег или что-то такое", – завила она.
Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Маремуха является ведущей канала "Украина".
Она замужем за французским криптобизнесменом.
Поплавский в сентябре 2021 года, комментируя слухи о романах со студентками, заявил, что помогает им материально. "У них же разные ситуации, разные проблемы – того отчислили, у того общежитие, ту парень бросил. Ну, много вопросов, когда они как в последнюю инстанцию ко мне идут. Я им помогаю как морально, так и материально", – заявил тогда он.