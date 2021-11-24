  "Об успехах отчитывались лично в его кабинете". Маремуха рассказала, как после работы в ресторане Поплавского дебютировала в его шоу

Маремуха о Поплавском: Да, у него иногда есть такие шутки с сексуальным подтекстом Фото: vicky_mare / Instagram

В передаче говорится, что Маремуха, разорвав абьюзивные отношения с бойфрендом, переехала из Винницы в Киев, где устроилась в один из ресторанов ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского.

На том момент она была студенткой этого университета, обучаясь заочно по специальности "гостинично-ресторанный бизнес".

"О профессиональных успехах отчитывались лично перед Михаилом Михайловичем в его кабинете", – цитируют Маремуху авторы сюжета.

В репортаже отмечается, что благодаря Поплавскому у Маремухи "случился и теледебют".

"Ректор лично пригласил ее стать помощницей в своем кулинарном шоу, а вскоре предложил преподавать в университете", – говорится в передаче.

В сюжете отмечается, что Маремуха "сдержанно прокомментировала слухи о сомнительной репутации шефа".

"Да, у него иногда есть такие шутки с сексуальным подтекстом. Лично мне никаких предложений не было. Но я знаю некоторых девушек, которые сами к нему ходили просить денег или что-то такое", – завила она.

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Видео: ЖВЛ / YouTube