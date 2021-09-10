"Для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс". 71-летний Поплавский рассказал о гражданской жене

Поплавский: Я уже несколько лет живу с одной красивой женщиной Фото: Михайло Поплавський / Facebook

В репортаже сообщается, что Поплавский уже два года живет не один.

"Мое сердце занято. Я уже несколько лет живу с одной красивой женщиной и веду здоровый образ жизни", – заявил Поплавский.

Он не стал называть имя своей избранницы.

"Легенды ходят разные, но эти легенды мы сами запускаем, чтобы "пожевали", – подчеркнул он.

По словам Поплавского, он старается вести здоровый образ жизни – занимается спортом, сексом и высыпается.

"Для мужчин такого возраста как я, должен быть легкий секс – утренний, когда человек заражается на целый день", – отметил он.