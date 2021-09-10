"Для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс". 71-летний Поплавский рассказал о гражданской жене

В репортаже сообщается, что Поплавский уже два года живет не один.
"Мое сердце занято. Я уже несколько лет живу с одной красивой женщиной и веду здоровый образ жизни", – заявил Поплавский.
Он не стал называть имя своей избранницы.
"Легенды ходят разные, но эти легенды мы сами запускаем, чтобы "пожевали", – подчеркнул он.
По словам Поплавского, он старается вести здоровый образ жизни – занимается спортом, сексом и высыпается.
"Для мужчин такого возраста как я, должен быть легкий секс – утренний, когда человек заражается на целый день", – отметил он.
Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.
В 1982 году в браке с женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. В 2009 году, после 30 лет брака, супруги расстались.
В феврале 2020 года Поплавский называл себя свободным мужчиной.