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10 сентября, 2021
 
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"Для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс". 71-летний Поплавский рассказал о гражданской жене

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Поплавский: Я уже несколько лет живу с одной красивой женщиной
Поплавский: Я уже несколько лет живу с одной красивой женщиной
Фото: Михайло Поплавський / Facebook

71-летний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский 10 сентября в эфире канала Live прокомментировал слухи об отношениях с гражданской женой, озвученные журналистами программы "Новости. Live".

В репортаже сообщается, что Поплавский уже два года живет не один.

"Мое сердце занято. Я уже несколько лет живу с одной красивой женщиной и веду здоровый образ жизни", – заявил Поплавский.

Он не стал называть имя своей избранницы.

"Легенды ходят разные, но эти легенды мы сами запускаем, чтобы "пожевали", – подчеркнул он.

По словам Поплавского, он старается вести здоровый образ жизни – занимается спортом, сексом и высыпается.

"Для мужчин такого возраста как я, должен быть легкий секс – утренний, когда человек заражается на целый день", – отметил он. 

Контекст:

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств. 

В 1982 году в браке с женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. В 2009 году, после 30 лет брака, супруги расстались.

В феврале 2020 года Поплавский называл себя свободным мужчиной.

Теги: Михаил Поплавский, любовь, секс, семья, певец
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