  "Все там и все дуркуют. Ну, Поплавский – его заставляют это делать". Павлик высказался об украинских артистах, снимающих ролики для TikTok

Павлик: Я тоже есть в TikTok, но ничего дурковатого... Максимально – на дельфине катаюсь Фото: viktorpavlik / Instagram

"Понимаю, что оно популярное. Отношусь – никак. Ни положительно, ни отрицательно. Но понимаю, что это мегапопулярно, потому что вижу там и [ведущего] Сашу Педана, и ту же самую [певицу] Олю Полякову, и [певца] Дима Монатик Ну все-все там, все там и все дуркуют", – ответил Павлик.

"И Михаил Поплавский", – добавил ведущий.

"Ну, Поплавский – его заставляют это делать. У него сильная очень команда вокруг него. Свита делает короля", – рассказала Павлик.

Он отметил, что и сам ведет страницу в этой социальной сети.

"Я тоже есть в TikTok, но ничего дурковатого... Максимально – на дельфине катаюсь. Но вижу, что там много артистов. Не могу почему-то [певца] Иво Бобула там найти, а так..." – сообщил артист.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube