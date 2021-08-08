Виктор Павлик с супругой окрестили сына

Сын Павлика и Репяховой родился в июне Скриншот: repyahovakate / Instagram

Крещение состоялось в церкви, которая находится возле частного роддома, где рожала Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram



Павлик и его жена в этот день оделись в похожие вышиванки.

Скриншот: repyahovakate / Instagram



Скриншот: repyahovakate / Instagram



На снимках Репяхова и Павлик позируют в компании крестных родителей сына и других гостей.