  "Это немаленькие деньги, я считаю". Павлик рассказал, сколько платит за аренду квартиры и стоянку двух авто

Павлик: Денег нет, а хотелось бы, конечно купить дом Фото: repyahovakate / Instagram

"Мы платим за квартиру не так уж и мало – 20 тыс. грн. Это немаленькие деньги, я считаю. Там две большие комнаты, 80 квадратов или под 100. Но сейчас Миша родился, мы думаем, как расшириться. Денег нет, а хотелось бы, конечно купить дом. Поэтому мы подумываем, чтобы снять новую квартиру в своем же районе", – сообщил артист.

По словам Павлика, он также ежемесячно оплачивает за стоянку двух автомобилей 5,2 тыс. грн. и 1 тыс. грн за стоянку мотоцикла.

Павлик уточнил, что свой автомобиль купил в кредит и до сих пор его выплачивает.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube