"И показывает всем средний пальчик". 55-летний Виктор Павлик показал новорожденного сына. Фото

"Сын познает новое", – подписал фото 55-летний певец.

Пост Павлика за пару часов собрал почти 2 тыс. лайков. В комментариях пользователи умиляются трогательностью снимка. Правда, один из подписчиков обратил внимание на руку новорожденного.

"И показывает всем средний пальчик", – заметил underw.ss.

Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

Артист женат в четвертый раз. Супруга Павлика Екатерина Репяхова в прошлом была его концертным директором. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.