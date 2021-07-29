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29 июля, 2021
 
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"Милота". Раздетый по пояс 55-летний Павлик показал, как "живот к животу" спит с новорожденным сыном

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Павлик вместе с полуторамесячным сыном Михаилом
Павлик вместе с полуторамесячным сыном Михаилом
Фото: viktorpavlik / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик, который недавно в четвертый раз стал отцом, 29 июля обнародовал в Instagram свою фотографию с новорожденным сыном Михаилом.

На ней раздетый по пояс 55-летний певец лежит вместе сыном, глаза Павлика при этом закрыты. Снимок артист никак не подписал, за него это сделали подписчики.

"Милота", – написала vornikova_helpdana.

"Здоровья вашей семье", – пожелала mariya_khomiak.

"Боже, как это мило", – призналась numerolog.od.

Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

Артист женат в четвертый раз. Супруга Павлика Екатерина Репяхова в прошлом была его концертным директором. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: Виктор Павлик, семья, ребенок, отец, Михаил Павлик
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