Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"

Ректор Поплавский о студентах: Я им помогаю как морально, так и материально Фото: Михайло Поплавський / Facebook

"Михаил Михайлович в прекрасной форме, поэтому не удивительно, что ему приписывают романы со студентками – якобы после выступлений девушки попадают прямиков в постель своего шефа", – говорится в репортаже.

По словам Поплавского, он принимает всех студентов.

"У них же разные ситуации, разные проблемы – того отчислили, у того общежитие, ту парень бросил. Ну, много вопросов, когда они как в последнюю инстанцию ко мне идут. Я им помогаю как морально, так и материально", – заявил ректор.