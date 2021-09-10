Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"

"Михаил Михайлович в прекрасной форме, поэтому не удивительно, что ему приписывают романы со студентками – якобы после выступлений девушки попадают прямиков в постель своего шефа", – говорится в репортаже.
По словам Поплавского, он принимает всех студентов.
"У них же разные ситуации, разные проблемы – того отчислили, у того общежитие, ту парень бросил. Ну, много вопросов, когда они как в последнюю инстанцию ко мне идут. Я им помогаю как морально, так и материально", – заявил ректор.
Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.
В 1982 году в браке с женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. В 2009 году, после 30 лет брака, супруги расстались.
В феврале 2020 года Поплавский называл себя свободным мужчиной, а 10 сентября 2021 года признался, что несколько лет живет с гражданской женой.