  Поплавский посвятил клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины

Впервые эту песню в исполнении Михаила Поплавского украинцы услышали еще лет 10 назад Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Мощное видео, снятое с использованием современных мировых технологий, рассчитанное на новое поколение, на молодежь. Целью которого было напомнить о ценности родительской любви. И слезы, выступившие на глазах у зрителей, доказывают, что создатели клипа сумели достучаться до сердец каждого.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

"Песня "Батько" – о вечных человеческих ценностях, отцовской любви, мудрости, поддержке и вере. Родители дают жизнь, учат человечности, доброте, милосердию и любви к Родине. Закаляют дух и вселяют веру в себя. Родители– это святые люди для каждого из нас! Любите и цените своих родителей. Берегите их, пока они живы!" –сказал Михаил Поплавский.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Ценители творчества исполнителя уже привыкли к его ярким клипам, а "Батько" – снят в сдержанной, чисто "мужской" стилистике – в темных цветах.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

"Отец работал ездовым на ферме и все мое детство у нас были лошади. Я даже помогал отцу ими управлять. А еще, когда я был взрослым, приехал к отцу и он мне сказал: Михаил, мои годы пролетели как один день, поэтому наслаждайся каждым мгновением и живи на все сто. И я до сих пор придерживаюсь этой родительской установки", – вспоминает Поплавский.

Батько! Ти мене просив:

Сину, гідним чоловіком будь!

Батько! Ти благословив

На щасливу путь! На щасливу путь!

На видео быстро бегут свободные лошади, словно переносят всех обратно в детство. А за ними появляется ретро-фото Михаила Поплавского-старшего. В глазах его спокойствие и мудрость – и эти качества он сумел передать своим детям.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Еще одной неожиданностью стало выступление сводного мужского хора факультета музыкального искусства КНУКиИ – 20 статных красавцев, которые съехались по приглашению ректора со всей страны. Все хористы одеты в смокинги, это придало чрезвычайного торжества видео, а масштабное и мощное исполнение песни сделало ее настоящей одой отцу.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Елена Винярская этот раз отказалась от шоу с постановкой танцев в пользу многоголосного пения. Режиссер мастерски соединила современность и классику и сумела в виртуальной реальности передать настоящие чувства.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

"Спасибо, Михаил Михайлович, что вы поднимаете темы вечных ценностей: предыдущий клип о сыне, сейчас об отце. Вы – великий украинец. Я смотрел клип и вспоминал своего отца", – так поздравил с выходом нового клипа Павел Зибров.

И также отметил особенности аранжировки: "Припев, когда поет мужской хор, напоминает церковное пение и это дает колоссальную энергетику".

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Михаил Поплавский и сам отец. Поэтому поздравить его с премьерой пришли невестка Алина и сын Александр, поблагодарив за родительскую любовь.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Приехали на праздник и гости из-за океана. Автор песен Наталья Багмут, которая сейчас живет в Калифорнии, рассказала, что украинцы в США знают и любят песни Михаила Поплавского.

"Хочу наградить вас отличием "За популяризацию украинской песни в Америке", – сказала Багмут, вручая маэстро почетный диплом.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

На презентацию приехал также и третий президент Украины Виктор Ющенко. Он отметил значительный вклад ректора КНУКиИ в украинскую культуру, ведь именно благодаря культуре человек осознает, кто он есть на самом деле.

"Это хорошая возможность вспомнить сегодня наших родителей, – отметил Ющенко. – Сказать о них доброе слово. Когда я смотрю на фотографию отца Михаила Михайловича, то вижу глубокую философию в его взгляде. Видно что это очень добрый человек, не сделал никому зла, честно и достойно прожил свою сложную жизнь".





ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4 часа понадобилось команде, чтобы снять клип.

20 хористов приняли участие в съемках. Это, вероятно, сделало его самым массовым среди всех клипов Михаила Поплавского.

Это уже 15-й клип Михаила Поплавского, который снимали с помощью современных технологий: LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

КОМАНДА

Режиссер – известная клипмейкер Елена Винярская.

Второй режиссер – Михаил Харченко.

Оператор-постановщик – Дмитрий Мыслинчук.

3D-графика, виртуальная реальность "Unreal Engine", виджей, видеодизайн создавались компанией "Pravdin Production".

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