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10 ноября, 2021
 
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Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам

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Главный герой идет в баню вместе с красавицей-кумой, которая является воплощением всех мужских мечтаний
Главный герой идет в баню вместе с красавицей-кумой, которая является воплощением всех мужских мечтаний
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Новое яркое сексуально-эротическое видео на известную песню "А ми з кумою ходим в баньку" создано с учетом молодежных трендов.

Эпатажное зрелище заряжает позитивом

Это уже четвертая экранизация украинского хита "А ми з кумою ходим в баньку". На этот раз Михаил Поплавский и режиссер Елена Винярская решили рискнуть и создать клип с использованием TikTok-трендов, популярных мемов и специального TikTok-монтажа – смена кадров каждые две секунды. 

Как всегда, новаторская идея принадлежала Михаилу Михайловичу, а Елена Винярская уже работала над ее реализацией.

"Главная идея – чтобы каждый, кто смотрит этот клип, зарядился положительной энергией. Потому что кума и банька – это всегда позитив", – отметил поющий ректор.

Сюжет клипа близок каждому украинцу. Главный герой идет в баню вместе с красавицей-кумой, которая является воплощением всех мужских мечтаний. Стройная высокая блондинка с длинными волнистыми волосами, чрезвычайно аппетитными персами и тонкой талией не только подносит куму пиво и раков, но и позволяет развлекаться с другими девушками.

ВИДЕО
Видео: Михайло Поплавський / YouTube

Но инновационная трактовка клипа превратила распространенный сюжет в нечто экстраординарное и новаторское. Привлекательные танцовщицы, смешивающие хип-хоп, фристайл и тверк; главная героиня с роскошным декольте и в соблазнительной маске, подчеркивающей глубокий взгляд; эклектика стилей – поп-арт с украинскими традициями и последними трендами социальных сетей. Балет в костюмах лобстеров, голубые топоры, настоящая бензопила и даже сурдоперевод песни – благодаря мастерству режиссера и автора идеи превратились из хаоса в цельное эпатажное зрелище.

Настоящий мем, который подхватит молодежь

Стоит отметить, что "Банька" – это, наверное, самый яркий и сочный клип в репертуаре поющего ректора. Флуоресцентные оранжевые и голубые костюмы балета, апельсиновые и салатные парики, быстрая смена кадров – огромный вызов для съемочной команды, чтобы не было, как сказала Елена Винярская, "мерцания".

"Костюмы убили наповал! – заметил Павел Зибров, который никогда не пропустит удовольствия побывать на очередной премьере от друга-ректора. – Художник по костюмам заслуживает не только 100 баллов – 200! И Михаил Михайлович – человек-праздник, очень модный и юный в этом клипе".

Кстати, для костюмов самого лирического героя использовались луки из последних коллекций модных брендов Kenzo, Balmain и т.п.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
В восторге от клипа и другие звездные гости.

"Вы уже, Михаил Михайлович, столько задаете темпоритма всем, кто отстает. И хочу акцентировать, что те, у кого в жизни есть какое-то "упадничество", после просмотра клипа почувствуют, как все поднимается", – пошутила певица Наталья Бучинская.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Wellboy, автор хитов "Гуси" и "Вишни" и, кстати, выпускник Университета культуры, тоже пришел поздравить Михаила Поплавского и в шутку отметил, что самое ценное в клипе – это привлекательные девушки, которых не испортили даже костюмы лобстеров.

"Этот клип – настоящий мем, это молодежь подхватит, и в любом случае вы будете на коне, Михаил Михайлович", – сказал певец.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Блогер и актриса Анна Тринчер, студентка 4-го курса Университета культуры, поздравляя ректора с премьерой, в частности, отметила, что творчество Михаила Михайловича не дает ей расслабляться.

"Я смотрю на вас – и хочется жить, работать. Вот на улице осень и холодно, а после просмотра ваших клипов становится теплее. И самое главное, что вся команда, которая с вами работает, вдохновлена вами".

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Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Инновационные идеи поющего ректора

Кстати, в этом году в Киевском университете культуры открылся новый факультет ТiкТoк. Студентам преподает и Михаил Поплавский, который всегда старается быть на одной волне с молодежью и сам показывает пример, как быть на стиле и в трендах. И это ярко демонстрирует видео на песню "А ми з кумою ходим в баньку".

"Этот клип рассчитан прежде всего на молодежь. Чтобы она посмотрела и улыбнулась. Потому что трендовые ТiкТoк – это молодежная тематика. И мы используем это на новом факультете, – подчеркнул Михаил Михайлович. – "Банька" – это такая виртуальная реальность. Мы отказались от идеи показывать банальные бани или сауны, как раньше. Мы первые в Украине и мире использовали для съемок клипа  ТiкТoк-вариант". 

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Что же дальше? А скоро мы ждем премьеру новой совместной работы Михаила Поплавского и Елены Винярской, которая называется "Счастье есть!". Можно только представить, каким ярким будет это счастье.

Секреты съемок

Во время пресс-конференции режиссер Елена Винярская поделилась закулисными тайнами съемок. 

Оказалось, что хрупкой исполнительнице роли соблазнительницы-кумы Наталье Миронюк пришлось изрядно поработать физически. Огромные каблуки, восьмикилограммовая накладная грудь (очень соблазнительная в кадре!), а к тому же еще и настоящая бензопила, которая весит около 30 кг. Но она мужественно подавала пиво, заводила бензопилу, поднимая ее над головой – выглядела при этом супер-секси и повышала настроение съемочной группе.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

КОМАНДА

Режиссер – Елена Винярская.

Второй режиссер – Михаил Харченко.

Оператор-постановщик – Павел Комар.

Хореограф – Ростислав Савченко.

Съемки проходили в студии One Location с использованием технологий LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems, 3D-графики. Виртуальная графика, виджеинг, видеодизайн создавались компанией Pravdin Prodaction.

Теги: Михаил Поплавский, клип, тверк, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Анна Тринчер, блогеры, творчество, TikTok, Wellboy
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