71-летний Поплавский анонсировал съемки "эротичного и жизнеутверждающего" клипа "А мы с кумой ходим в баньку"

Михаил Поплавский пообещал, что клип "прокачает по эмоциям и люди чуть-чуть отключатся от неприятностей" Фото: poplavskiy_michail / Instagram

"Мы в четверг снимаем клип "А мы с кумой ходим в баньку". Это такой немного релакс, эротичный и жизнеутверждающий. Это то, о чем сегодня все говорят, но мало кто делает. И песня будет оптимистичной, настроенной на позитив, на позитивные эмоции, заряд позитивной энергии", – заявил 71-летний Поплавский.

Он пообещал, что и песня, и клип "прокачают по эмоциям и люди чуть-чуть отключатся от неприятностей".

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