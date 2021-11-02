Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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71-летний Поплавский анонсировал съемки "эротичного и жизнеутверждающего" клипа "А мы с кумой ходим в баньку"

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Михаил Поплавский пообещал, что клип "прокачает по эмоциям и люди чуть-чуть отключатся от неприятностей"
Михаил Поплавский пообещал, что клип "прокачает по эмоциям и люди чуть-чуть отключатся от неприятностей"
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, бывший народный депутат Украины Михаил Поплавский готовится выпустить новый эротический клип. Об этом он заявил 1 ноября во время онлайн-общения со своими подписчиками в Instagram.

"Мы в четверг снимаем клип "А мы с кумой ходим в баньку". Это такой немного релакс, эротичный и жизнеутверждающий. Это то, о чем сегодня все говорят, но мало кто делает. И песня будет оптимистичной, настроенной на позитив, на позитивные эмоции, заряд позитивной энергии", – заявил 71-летний Поплавский.

Он пообещал, что и песня, и клип "прокачают по эмоциям и люди чуть-чуть отключатся от неприятностей".

Контекст:

Поплавский родился 28 ноября 1949 года в селе Мечиславка Кировоградской области в семье колхозников Михаила Романовича и Меланьи Григорьевны Поплавских. Окончил Горловское профессиональное-техническое училище по специальности "машинист электровоза".

Он работал в шахте, директором сельского и районного Дома культуры. В 1979-м окончил Киевский государственный институт культуры. В апреле 1993 года был назначен ректором этого института, который позже был переименован в Киевский национальный университет культуры и искусств.

Поплавский был народным депутатом трех созывов. В конца 1990-х начал сольную карьеру с исполнения песни "Юный орел". В июне 2021 года он заявил, что собирается завершить эстрадную карьеру и уйти с должности ректора.

Теги: Михаил Поплавский, клип, видеоклип, песня
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