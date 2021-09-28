Михаил Поплавский: TikTok – это эмоциональный бизнес

Михаил Поплавский: Идеология TikTokа – обращение к эмоциям человека, а не к рациональности Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Спикерами очередного занятия, кроме Михаила Поплавского, выступили Влад Ледбой, украинский тиктокер, блогер с миллионной аудиторией (1,6 млн подписчиков в TikTok); Кирилл Кудрявцев, основатель первого украинского TikTok дома Top Team House, и звездный преподаватель Университета культуры, украинский режиссер театра и кино Александр Балабан.

"Сегодня началась интеллектуально-информационная революция. Идет "Битва мозгов"! Наступила эпоха, в которой все решают талант и время. Бизнес нуждается в талантливых тиктокерах. TikTok-бизнес ставит лидерство и управление в центр внимания. Нужно действовать быстро и решительно. TikTok требует инновационной и организационной структуры. Это умение организовать непрерывный поток творческих идей с эффективными коммуникациями. Факультет TikTok – место креативных идей и технологий! Молодежь со здоровыми творческими амбициями может реализовать себя по максимуму! Идеология TikTokа – обращение к эмоциям человека, а не к рациональности. TikTok – это эмоциональный бизнес!" – отметил Михаил Поплавский.

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Масштабный совместный TikTok менторов и молодежи по завершении инновационного занятия стал ярким подтверждением выражения эмоций в единстве.

Сама новость об открытии первого в Украине и мире трендового факультета вызвала масштабный резонанс, а первые занятия показали, что современные медиаинструменты – неотъемлемая часть бизнеса XXI века.