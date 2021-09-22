Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2021
 
Новости

"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Поплавский: Я убежден, что будущее за социальными сетями, охват которых превышает в миллионы раз "старые" медиа
Михаил Поплавский: Я убежден, что будущее за социальными сетями, охват которых превышает в миллионы раз "старые" медиа
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

В Университете культуры на недавно открытом факультете TikTok прошло первое занятие. Об этом инициатор нововведения, "поющий ректор" Михаил Поплавский сообщил в своем Instagram.

Первое занятие прошло в "профессионально-практической лаборатории TikTok", студентам показали еще две лаборатории с оборудованием, продакшн-студию и "психологически эмоциональную лабораторию TikTok", пишет "РБК-Украина".

"Произошел настоящий резонанс, что мы впервые в Украине и мире открыли факультет TikTok. Много было критики в нашу сторону – значит, мы на правильном пути. Критика пробуждает в нас еще большее желание развиваться, воспитать новую плеяду трендсеттеров и вывести украиноязычный TikTok на мировой уровень! Я убежден, что будущее за социальными сетями, охват которых превышает в миллионы раз "старые" медиа! Все мировые бренды уже не просто в социальных сетях, они существуют в них. Обучаясь на факультете TikTok, вы будете владеть инструментами эффективных медиакоммуникаций. Университет ввел целую серию новшеств, которые позволят молодежи получить профессионально-практические навыки. Мы готовим студентов не к экзаменам, а к жизни!" – цитирует комментарий Поплавского агентство.

Он сообщил, что все студенты Университета культуры параллельно с образованием по основной специальности смогут бесплатно учиться на факультете TikTok, и это будет для них второе высшее образование.

С первого сентября 2022 года состоится отдельный набор на факультет TikTok, где будут обучать режиссуре, актерскому мастерству, звукорежиссуре, хореографии, блогерству, оперативному монтажу, диджитал-маркетингу, продюсированию и другим навыкам. Также студенты получат знания по маркетингу в социальных сетях, инфлюенс-маркетингу, продакшену, копирайтингу, PR, имиджелогии, отмечает "РБК-Украина". Занятия, по информации агентства, будут проводить преподаватели соответствующих кафедр, ведущие практики-маркетологи, успешные SMM-менеджеры, режиссеры, сценаристы.

"Для этой сферы деятельности важными являются навыки и креатив, а не какие-то "высокие материи", мало применимые в реальной жизни. Главная задача – сделать так, чтобы выпускники стали востребованными и известными. Будет много практических занятий, а среди преподавателей – действующие креативщики и топ-менеджеры компаний. Instagram, TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня!" – заявил Поплавский.

Преподаватель факультета TikTok, кандидат наук по социальным коммуникациям, основательница и генеральный директор Международного брендингового агентства Branding & Branding & Bonsulting VVV Вилена Воронова заявила, что идея Поплавского украинизировать TikTok – это еще одно доказательство того, что он "ломал и ломает стереотипы и элиминирует клише".

На первое занятие пришли топовые тиктокеры Украины: студентка Университета культуры, певица, актриса и блогер Анна Тринчер (1,8 млн подписчиков в TikTok), а также актриса, блогер, выпускница Университета культуры Ирина Кудашова (1,4 млн подписчиков) и тиктокер Влад Ледбой (1,6 млн подписчиков).

Преподаватель по хореографии факультета TikTok – украинская танцовщица, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все" Илона Гвоздева сказала, что завидует студентам, потому что во времена ее учебы таких возможностей не было. 

Теги: образование, Михаил Поплавский, преподаватели, студенты, блогеры, Илона Гвоздева, TikTok
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
  Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?"
  Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?"
Дмитрий ГОРДОН
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте
51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте
"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков
"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков
"Походняк королевны", "Кривляется и вихляет бедрами". Каменских показала походку, которой нужно идти к своей цели
"Походняк королевны", "Кривляется и вихляет бедрами". Каменских показала походку, которой нужно идти к своей цели
"Хочет показать себя в роли жертвы". Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на "Танцах со звездами"
"Хочет показать себя в роли жертвы". Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на "Танцах со звездами"
"Не всем по бюджету". Alyosha похвасталась отдыхом, который раньше не понимала
"Не всем по бюджету". Alyosha похвасталась отдыхом, который раньше не понимала
"Помню, как рассек лоб о багажник". Влад Яма с женой Лилианой отметили шерстяную свадьбу
"Помню, как рассек лоб о багажник". Влад Яма с женой Лилианой отметили шерстяную свадьбу
"Очень мило". Горбунов показал, чем занимался вечером в компании старшего сына
"Очень мило". Горбунов показал, чем занимался вечером в компании старшего сына
"Он был бесконечно забавным на экране и в жизни". Умер звезда сериала "Секс и город" Вилли Гарсон
"Он был бесконечно забавным на экране и в жизни". Умер звезда сериала "Секс и город" Вилли Гарсон
"Оденься, простынешь" Фото голого победителя "Евровидения" Дамиано Давида набрали 1,6 млн лайков
"Оденься, простынешь" Фото голого победителя "Евровидения" Дамиано Давида набрали 1,6 млн лайков
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS