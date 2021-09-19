Китайская версия TikTok ввела жесткие ограничения для детей

Дети смогут получить доступ к приложению не более 40 минут в день Фото: depositphotos.com

В "молодежном режиме" пользователи могут получить доступ к приложению не более 40 минут в день и только с 6.00 до 22.00.

Руководство соцсети отмечает, что это самая жесткая мера в истории платформы.