В Китае ограничили доступ подростков к онлайн-играм

Теперь провайдеры онлайн-игр могут предлагать несовершеннолетним только одночасовые услуги с 20.00 до 21.00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в официальные праздники.

Власти также призвали к строгой реализации регистрации и входа в систему по настоящему имени. Отмечается, что провайдеры онлайн-игр не должны предоставлять какие-либо услуги пользователям, которые не могут зарегистрироваться и войти в систему под настоящими именами.

Как отмечает BBC, такие меры были приняты из-за обеспокоенности, что многие подростки пристрастились к онлайн-играм и это оказывает на них негативное влияние. После публикации статьи на эту тему в китайском издании Economic Information Daily акции многих китайских игровых компаний обвалились.