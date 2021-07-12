В Южной Корее Minecraft признали игрой для взрослых

"Закон Золушки" был принят в 2011 году. Он запрещает детям до 16 лет играть в компьютерные видеоигры с полуночи до 6.00. Это вынудило разработчиков видеоигр принимать дополнительные меры для соблюдения закона, например, вводить систему блокировки доступа к играм в ночное время.

Однако компания Microsoft, которая владеет правами на Minecraft, никаких дополнительных мер контроля не ввела. Вместо этого корпорация ввела возрастное ограничение для пользователей игры в Южной Корее – они должны быть старше 19 лет.

Microsoft в заявлении, которое цитирует Yonhap, говорит, что "работает над долгосрочным решением" проблемы, которое представит уже в этом году.

Вместе с тем из-за блокировки Minecraft для детей геймеры создали онлайн-петицию на сайте президента Южной Кореи с призывом отменить "закон Золушки". По состоянию на 11 июля она набрала более 105 тыс. подписей.

В петиции отмечается, что Microsoft начала переносить данные о пользовательских аккаунтах в свою игровую платформу Xbox, где и требуется верификация возраста пользователя. Из-за этого Minecraft в Южной Корее фактически стала игрой для взрослых.