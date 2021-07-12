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В Южной Корее Minecraft признали игрой для взрослых

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У Minecraft 140 млн активных пользователей по всему миру
У Minecraft 140 млн активных пользователей по всему миру
Фото: depositphotos.com

В Южной Корее компьютерная игра Minecraft Java Edition стала недоступной для покупки подростками из-за так называемого "закона Золушки", который запрещает детям играть поздно вечером. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Закон Золушки" был принят в 2011 году. Он запрещает детям до 16 лет играть в компьютерные видеоигры с полуночи до 6.00. Это вынудило разработчиков видеоигр принимать дополнительные меры для соблюдения закона, например, вводить систему блокировки доступа к играм в ночное время.

Однако компания Microsoft, которая владеет правами на Minecraft, никаких дополнительных мер контроля не ввела. Вместо этого корпорация ввела возрастное ограничение для пользователей игры в Южной Корее – они должны быть старше 19 лет.

Microsoft в заявлении, которое цитирует Yonhap, говорит, что "работает над долгосрочным решением" проблемы, которое представит уже в этом году.

Вместе с тем из-за блокировки Minecraft для детей геймеры создали онлайн-петицию на сайте президента Южной Кореи с призывом отменить "закон Золушки". По состоянию на 11 июля она набрала более 105 тыс. подписей.

В петиции отмечается, что Microsoft начала переносить данные о пользовательских аккаунтах в свою игровую платформу Xbox, где и требуется верификация возраста пользователя. Из-за этого Minecraft в Южной Корее фактически стала игрой для взрослых.

Контекст:

Minecraft – одна из самых популярных в мире видеоигр жанра песочница, она продалась тиражом в 200 млн копий по всему миру. У игры 140 млн активных пользователей. В игре можно строить замки или придумывать механизмы, охотиться на монстров, искать сокровища, заниматься фермерством или путешествовать по гигантской вселенной вместе с друзьями. 

Теги: Microsoft, Южная Корея, видеоигры
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