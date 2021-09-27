TikTok достиг 1 млрд активных пользователей

В 2020 году TikTok стал самым популярным приложением в мире Фото: depositphotos.com

"Более 1 млрд человек по всему миру теперь заходят в TikTok каждый месяц, чтобы развлекаться, в то время как они учатся, смеются или открывают для себя что-то новое", – говорится в сообщении.

Профильное издание TechCrunch отмечает, что за год количество активных пользователей соцсети возросло на 45% (в июле 2020 года их был 689 млн).